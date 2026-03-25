PLC, EBITDA a 14,9 milioni (+54%) e cassa netta raddoppiata: varato il Piano Industriale 2026-2030

(Teleborsa) - PLC , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione e gestione di infrastrutture elettriche per la transizione energetica, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati sostanzialmente stabili a 86,2 milioni di euro e un EBITDA in forte crescita a 14,9 milioni (+54,3% rispetto ai 9,7 milioni del 2024), superando il target prefissato. L'utile netto si attesta a 8,7 milioni. La cassa netta quasi raddoppia a 25,5 milioni da 12,9 milioni, sostenuta dalla positiva performance operativa e dal miglioramento del capitale circolante. Il backlog al 31 dicembre 2025 è pari a circa 135 milioni, con una pipeline aggiuntiva di circa 90 milioni.



Contestualmente al bilancio, il CdA ha approvato il Piano Industriale 2026-2030, che prevede ricavi 2030 superiori a 1,7 volte il consuntivo 2025, un EBITDA target a fine piano di 18-20 milioni e una cassa netta a fine piano superiore a 30 milioni. I dividendi cumulati in arco piano sono stimati in circa 17,5 milioni.



Il piano si articola su quattro pilastri: crescita organica, sviluppo per adiacenze – tra cui l'ingresso nel mercato del BESS – consolidamento operativo e possibile crescita per linee esterne.



Il consiglio propone un dividendo ordinario di 0,11 euro per azione, in crescita del 30% rispetto al 2024, con stacco cedola il 4 maggio 2026.

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