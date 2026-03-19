Eni: EBITDA di Plenitude a oltre 2,5 miliardi di euro nel 2030, Enilive triplicherà a 3 miliardi

(Teleborsa) - Negli ultimi due anni, Eni
ha attirato capitale da rilevanti player finanziari
che supportano la crescita di Plenitude e Enilive
, e che hanno riconosciuto un Enterprise Value delle due società pari a oltre 23 miliardi di euro. Lo si legge all'interno del nuovo piano strategico 2026-2030
del Cane a sei zampe.
Nell'ambito del piano di crescita di Plenitude
, che prevede un'ulteriore accelerazione, Eni, al fine di assicurare un pieno allineamento del capitale, ha annunciato il piano di revisione della struttura azionaria e il deconsolidamento
della società. Si tratta di una iniziativa strategica che prevede anche un aumento di capitale non proporzionale, da sottoscrivere da parte degli azionisti, pari a 1,5 miliardi di euro. L'iniziativa servirà a sostenere la crescita di Plenitude nel modo più efficiente sotto il profilo finanziario ed è coerente con la strategia di Eni volta a valorizzare le società del Gruppo.
La capacità rinnovabile installata di Plenitude a fine 2025 è stata di 5,8 GW ed è prevista raggiungere i 15 GW al 2030. A valle del completamento dell'acquisizione di Acea Energia, i clienti aumenteranno a oltre 11 milioni
. La crescita nelle rinnovabili, insieme ad una solida base di clienti, rappresenta un fattore chiave di successo per Plenitude. Eni prevede che Plenitude genererà un EBITDA di 1,3 miliardi di euro nel 2026 e superiore a 2,5 miliardi di euro nel 2030.
L'obiettivo di Enilive
di 5 milioni di tonnellate di capacità produttiva di biocarburanti entro il 2030 e l'opzionalità per la produzione di SAF (Sustainable Aviation Fuel) di oltre 2 milioni di tonnellate sono confermati. Alla fine del 2025, Enilive aveva una capacità produttiva di 1,65 milioni di tonnellate e circa 2 milioni di tonnellate (quota propria) in fase di realizzazione grazie a 5 diversi progetti. Eni prevede che Enilive
genererà un EBITDA di 1,1 miliardi di euro nel 2026, grazie alla ripresa del mercato dei biocarburanti e che il valore triplicherà a 3 miliardi di euro nel 2030, in corrispondenza di un livello di ROACE superiore al 15%.