Tinexta, perdita delle continuing operations di 57,9 milioni di euro nel 2025. Approvato nuovo piano
(Teleborsa) - Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che i Ricavi 2025 sono pari a 457,1 milioni di Euro, in crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento dei ricavi attribuibile alla crescita organica è pari al 3,3%, mentre la variazione di perimetro è pari allo 0,4%.

L'EBITDA Adjusted nel periodo di riferimento è pari a 103,0 milioni di Euro, in decremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il decremento dell'EBITDA Adjusted attribuibile alla componente organica è pari al 3,5%, parzialmente compensato dalla variazione di perimetro positiva pari allo 0,7%. In particolare, la crescita dell'EBITDA Adjusted rilevata nella BU Digital Trust (+5,6%) è stata oltremodo inficiata dalla contrazione nella Cybersecurity (-4,0%) e nella Business Innovation (-15,2%), nonostante il contributo della Capogruppo Tinexta S.p.A. (+4,7%). Le Svalutazioni sono pari a 95,0 milioni di Euro, di cui 93,0 milioni di Euro relativi a Svalutazioni non ricorrenti di Avviamenti allocati alle CGU ABF (71,1 milioni di Euro), Ascertia (11,7 milioni di Euro), Forvalue (6,2 milioni di Euro) e CertEurope (4,0 milioni di Euro).

La Perdita netta delle continuing operations al 31 dicembre 2025 è pari a 57,9 milioni di Euro (rispetto a un Utile netto delle continuing operations pari a 41,9 milioni di Euro nello stesso periodo del 2024). L'Utile Netto Adjusted delle continuing operations si attesta a 35,5 milioni di Euro.

L'Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 ammonta a 239,8 milioni di Euro, con un decremento di 82,0 milioni di Euro rispetto all'Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 pari a 321,8 milioni di Euro

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale 2026-2028, che prevede che i Ricavi consolidati 2026 crescano tra il 3% e il 4% rispetto al 2025, con un EBITDA Adjusted 2026 in crescita tra il 6% e il 7%. Tinexta prevede un aumento dei Ricavi consolidati 2026-2028 ad un tasso composto medio annuo (CAGR 2025-2028) tra il 3% e il 5% e dell'EBITDA Adjusted 2026-2028 ad un CAGR 2025-2028 tra il 7% e il 9%. Il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è stimato attestarsi tra 3,1x e 3,3x a fine 2026 ed è previsto ridursi tra 1,9x e 2,1x alla fine del periodo di Piano, confermando pertanto una solida generazione di cassa operativa da parte del Gruppo. I target enunciati non includono il contributo della crescita per linee esterne del Gruppo.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
