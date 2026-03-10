CAREL Industries cresce nel 2025: ricavi +8,7%, EBITDA in aumento del 18,3%

(Teleborsa) - I risultati consolidati al 31 dicembre 2025 di CAREL Industries
mostrano ricavi
che ammontano a 629 milioni di euro, in crescita dell’8,7% (+10,6% a cambi costanti) rispetto agli Euro 578,5 milioni registrati nel 2024.
L'EBITDA
è pari a 124,1 milioni, in significativa crescita (+18,3%) rispetto ai 104,9 milioni registrati nel 2024. Il risultato netto
si attesta a Euro 73,6 milioni, in crescita del 17,6% rispetto agli Euro 62,6 milioni al 31 dicembre 2024.
Per la prima volta dalla sua quotazione, si legge in una nota, al 31 dicembre 2025 il Gruppo ha registrato una posizione di cassa netta
positiva pari a Euro 18,4 milioni (rispetto alla posizione finanziaria netta consolidata di Euro 50,2 milioni registrata alla stessa data del 2024). Escludendo l’effetto contabile legato all’applicazione dell’IFRS16, quantificabile in Euro 29,9 milioni la cassa netta positiva
ammonterebbe a Euro 48.4 milioni.
Il differenziale positivo tra il 2024 e il 2025 di circa Euro 68 milioni è dovuto alla robusta generazione di cassa ha permesso di coprire
agevolmente sia gli investimenti netti di esercizio (pari a Euro 22,8 milioni) sia il pagamento dei dividendi di esercizio per circa Euro
18,6 milioni. Particolarmente positivo è stato il contributo del capitale circolante, che ha generato cassa a seguito di un’ottimizzazione
della gestione del magazzino e del timing degli acquisti di materie prime.Outlook
Alla luce dei trend registrati negli ultimi trimestri e sulla base di un portafoglio ordini che rimane robusto, il Gruppo stima che il primo trimestre 2026 "evidenzi ricavi consolidati tra 160 e 170 milioni di euro (corrispondenti ad una crescita percentuale tra il 9% e il 15%)".
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo
pari a Euro 0,195
per azione, che verrà messo in pagamento il 24 giugno 2026 (data stacco cedola 22 giugno 2026 – record date 23 giugno 2026).
"Il 2025 si chiude con risultati che rafforzano ulteriormente il percorso di crescita intrapreso
negli ultimi anni. In un contesto globale che rimane sfidante, CAREL ha dimostrato resilienza
, capacità di innovare e disciplina esecutiva. Forti di queste basi e dei trend strutturali che sostengono i nostri mercati di riferimento, guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo e ambizione
,
determinati a proseguire con convinzione il nostro percorso di sviluppo sostenibile e di creazione di valore nel lungo termine", ha dichiarato Francesco Nalini, Amministratore Delegato
del Gruppo.