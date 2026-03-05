Snam, piano al 2030: 14 miliardi di investimenti per l'integrazione energetica

Snam

(Teleborsa) - Neldi, che verrà presentato oggi a Milano, glitoccheranno i 14 miliardi di euro focalizzati su tre leve strategiche:e programma di; i primi due come parte integrante degli obiettivi del Piano Strategico, il terzo come elemento addizionale per generare ulteriore valore per tutti gli stakeholder.In particolare sono previsti(8,1 miliardi del piano precedente) per progetti legati al business del trasporto;(2,0 miliardi del piano precedente) per il potenziamento dei siti di stoccaggio;(0,8 miliardi nel piano precedente) per l'espansione del terminale di rigassificazione di Panigaglia e il consolidamento di OLT;(500 milioni del piano precedente) per il progetto Ravenna CCS;per l'efficienza energetica eper lo sviluppo del biometano;per avviare lo sviluppo della dorsale dell’idrogeno. Infine,sarà dedicato all'innovazione tecnologica digitale ed energetica per aumentare l'efficienza operativa e rafforzare l'affidabilità e la flessibilità del sistema.Per ilil Gruppo prevede che lacrescerà a un tasso medio annuo del 5,7%; l'crescerà a un tasso medio annuo del 5,4% (5% nel precedente piano), principalmente trainato dalla crescita della RAB, dal consolidamento di OLT e dai contributi iniziali della rete CCS a partire dal 2029; l': crescerà a un tasso medio annuo del 4,5% (invariato rispetto al piano precedente), principalmente dovuto all'aumento dell'EBITDA e dei contributi delle società partecipate. La: rappresenterà fino a circa il 95% sul totale del funding al 2030.In tema diSnam prevede unacrescita delcon un(calcolato come dividendo totale sull’utile netto adjusted).l'orizzonte del piano, il Gruppo prevede circa, sostenendo unache dovrebbe crescere a circa 41,3 miliardi al 2035, con un aumento di 1,6 volte. Questa crescita riflette lo sviluppo continuo delle, con un gradualedi capex e RAB, a seguito dell'aumento delle risorse per CCS e idrogeno. Snam immagina, infatti, un futuro in cui i suoi asset e la traiettoria degli investimenti continueranno a evolversi in linea con un mix energetico progressivamente diversificato.