Un francobollo per celebrare i 100 anni dell’INPGI

(Teleborsa) - Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario della serie tematica I Valori sociali, dedicato al centenario dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI). La tiratura è di 200.025 esemplari, con indicazione tariffaria "B".



Il francobollo raffigura in primo piano il logo speciale realizzato per i 100 anni dell’INPGI, l’ente che dal 1926 si occupa della previdenza dei giornalisti. Oggi l’Istituto gestisce i contributi obbligatori, eroga pensioni e offre servizi di assistenza e welfare rivolti in particolare ai giornalisti liberi professionisti. Completano la vignetta la dicitura ufficiale dell’Istituto, la scritta "Italia" e l’indicazione tariffaria.



Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



La stampa è stata effettuata in rotocalcografia, con tre colori, su carta bianca patinata e autoadesiva. Ogni francobollo misura 40 x 30 mm (formato carta) e presenta dentellatura 11. I fogli sono composti da 45 esemplari e riportano, sul margine, il logo del Ministero in versione monocromatica.

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