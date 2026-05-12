ETS premia i dipendenti con 110 mila euro euro per la quotazione in Borsa

(Teleborsa) - Il CdA di E.T.S. - Engineering and Technical Services , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha deliberato lo stanziamento di un premio aziendale straordinario per celebrare il raggiungimento dello storico obiettivo della quotazione in Borsa, avvenuta il 26 settembre 2025. Per questa finalità, ha messo a disposizione un importo massimo complessivo pari a 110.000 euro lordi che sarà erogato nella retribuzione del mese di maggio 2026. ETS ha stabilito che il premio sia allocato in modo equo tra tutti i dipendenti.



"La quotazione su Euronext Growth Milan non è solo un traguardo finanziario, ma il risultato di un impegno corale durato anni - ha dichiarato il presidente Donato Romano - Riconoscere questo premio di 110.000 euro è una ricompensa destinata a valorizzare l'impegno, la dedizione e il contributo professionale di tutto il personale che, ogni giorno, mette le proprie competenze al servizio del nostro progetto".



La società, con sede operativa a Villa d'Almè (BG), conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori.

Condividi

```