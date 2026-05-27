Unicredit, nuova obbligazione a tasso misto a 15 anni

Tasso fisso 5,75% il primo anno, Euribor 3M con Leva 150% dal secondo anno

(Teleborsa) - UniCredit ha annunciato il lancio di nuova obbligazione a tasso misto denominata in euro e con scadenza a quindici anni.



Le nuove Obbligazioni UniCredit permettono di ottenere interessi con frequenza annuale: il primo anno, da settembre 2026 a settembre 2027, interessi al Tasso Fisso 5,75% annuo lordo; a seguire, da maggio 2027 a scadenza, interessi al Tasso Variabile annuo lordo pari all’Euribor 3 mesi moltiplicato per il fattore di partecipazione 150% (da un minimo 0% sino ad un massimo 5,75% annuo lordo).



A scadenza, il 25 maggio 2041, l’Importo di Rimborso sarà pari al 100% del Valore Nominale (1.000 EUR), salvo il rischio di credito dell’Emittente.



Le Obbligazioni sono in negoziazione diretta su MOT e Bond-X tramite ogni intermediario che ne abbia accesso.



Dal 25 maggio al 5 giugno 2026, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), la quotazione in offerta sarà pari al Prezzo di Emissione. A seguire, le quotazioni varieranno in base alle condizioni di mercato di volta in volta in essere e pertanto potranno essere differenti rispetto al Valore Nominale e/o al Prezzo di Emissione.



UniCredit ricorda che le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente e al rischio di fluttuazioni di prezzo sul mercato secondario. Pertanto, l’investitore è esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.

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