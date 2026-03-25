Vola a Francoforte Teamviewer
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Teamviewer, che mostra una salita bruciante del 4,38% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teamviewer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Teamviewer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,452 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,612. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,351.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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