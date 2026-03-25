Parigi: scambi in positivo per Air Liquide

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di gas industriali e medici , che lievita dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di Air Liquide si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 173,2 Euro. Supporto stimato a 170,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 175,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```