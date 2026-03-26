Milano 13:49
43.503 -1,16%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 13:49
9.980 -1,26%
Francoforte 13:49
22.626 -1,44%

Wizz Air dismette gli aeromobili A321ceo

Economia, Trasporti
Wizz Air dismette gli aeromobili A321ceo
(Teleborsa) - Wizz Air ha annunciato la graduale dismissione dell’Airbus A321ceo, posseduto con contratto di leasing. I 41 esemplari attualmente in flotta, per la maggior parte basati in Ungheria e altri operanti con il brand Wizz Air Malta, saranno ritirati nell’arco di tre anni, entro marzo 2029.

Il primo degli esemplari dismesso ha solo nove anni di vita operativa, a conferma che la compagnia aerea possiede una delle flotte più nuove nel panorama europeo e destinata a rinnovarsi ulteriormente con l’arrivo degli Airbus neo, che riducono il consumo di carburante e le emissioni e attualmente rappresentano il 75% degli aeromobili di Wizz Air.
Condividi
```