Wizz Air dismette gli aeromobili A321ceo

(Teleborsa) - Wizz Air ha annunciato la graduale dismissione dell’Airbus A321ceo, posseduto con contratto di leasing. I 41 esemplari attualmente in flotta, per la maggior parte basati in Ungheria e altri operanti con il brand Wizz Air Malta, saranno ritirati nell’arco di tre anni, entro marzo 2029.



Il primo degli esemplari dismesso ha solo nove anni di vita operativa, a conferma che la compagnia aerea possiede una delle flotte più nuove nel panorama europeo e destinata a rinnovarsi ulteriormente con l’arrivo degli Airbus neo, che riducono il consumo di carburante e le emissioni e attualmente rappresentano il 75% degli aeromobili di Wizz Air.

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