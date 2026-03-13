FS Engineering protagonista in India: inaugurato il corridoio Delhi–Meerut

(Teleborsa) - Inaugurata la nuova linea Delhi–Meerut, primo tratto del corridoio Rapid Rail Transit System-Namo Bharat, una delle infrastrutture ferroviarie più strategiche dell’India settentrionale.



Un traguardo di particolare rilievo per FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, impegnata in joint venture con la spagnola Ayesa nel ruolo di General Consultant per il Corridoio Delhi-Ghaziabad-Meerut, primo sistema di trasporto rapido regionale dell’India dedicato agli spostamenti interurbani ad alta velocità. La società ha supportato tutte le fasi di sviluppo dell’opera mettendo a disposizione competenze ingegneristiche di livello globale e una consolidata esperienza nella realizzazione di sistemi ferroviari complessi e ad alta capacità. Per FS Engineering, l’entrata in esercizio del corridoio rappresenta una milestone strategica e conferma il valore del contributo tecnico del Gruppo FS nei principali programmi infrastrutturali internazionali.



L’attivazione della nuova tratta rappresenta un passo determinante per lo sviluppo del sistema di trasporto rapido nel Nord dell’India e costituisce un elemento chiave nella trasformazione della mobilità quotidiana nell’area della National Capital Region (NCR) e nello Stato dell’Uttar Pradesh. L’infrastruttura progettata per consentire ai treni di viaggiare a una velocità massima di 180 km/h garantirà tempi di spostamento fra Delhi e Meerut inferiori ai 60 minuti. Una importante particolarità di questo progetto consiste nell’utilizzo della stessa infrastruttura per la metropolitana nel tratto Meerut–Modipuran, con la velocità operativa di 120 km/h, configurandola come la metropolitana più veloce del Paese. Il valore complessivo dell’opera è di circa 2,7 miliardi di euro.



La nuova stazione di Sarai Kale Khan, inaugurata anch’essa in occasione della cerimonia che ha visto la presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi e dello Chief Minister dell’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, assume un ruolo strategico nell’intermodalità della capitale indiana consentendo collegamenti diretti con la metropolitana di Delhi, la stazione ferroviaria di Hazrat Nizamuddin e il terminal bus ISBT Vir Haqiqat Rai. La struttura rappresenterà inoltre un nodo di convergenza con le linee Delhi–Meerut, Delhi-Panipat-Karnal e Delhi-SNB-Alwar, attualmente in fase di realizzazione. A opere ultimate, la rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Delhi raggiungerà circa 750 chilometri.



FS Engineering consolida così la propria presenza nel mercato indiano dove è impegnata in numerosi programmi strategici: dalla progettazione e project management della linea ferroviaria Rishikesh-Karanprayang, che include il Tunnel dell’Himalaya nello Stato di Uttarakhand, ai servizi di General Consultancy per le metropolitane di Kanpur e Agra. La società del Gruppo FS ha inoltre contribuito alla realizzazione delle linee metropolitane di Mumbai-Linea 2B e Linea 7, inaugurata a gennaio 2023, e alla progettazione e supervisione lavori del ponte ferroviario Anji Khad, opera iconica che attraversa l’omonimo fiume collegando il Kashmir alle regioni nord-occidentali del Paese.



Con il suo know-how altamente specialistico riconosciuto a livello internazionale e all’impiego di metodologie digitali avanzate, FS Engineering si conferma tra i principali player globali nel campo dell’ingegneria ferroviaria, convenzionale e alta velocità, nel trasporto metropolitano e stradale, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche per la mobilità del futuro.





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