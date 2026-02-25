Wizz Air supera 2 milioni di passeggeri all'Aeroporto di Pisa. Nel 2026 in vendita 506 mila posti

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, ha celebrato iltrasportati presso l', annunciando anche un incremento della capacità di oltre il 19% per la stagione estiva 2026 nello scalo di proprietà diDal primo volo operato nel febbraio 2010, Wizz Air ha consolidato anno dopo anno le sue operazioni tanto da diventare ad oggi secondo vettore dell'aeroporto con una quota di mercato del 9,4%. Nel 2025 la compagnia low-cost ungherese ha registrato un incremento del 14% dei posti disponibili rispetto al 2024, portando l'offerta complessiva a oltre 424 mila posti (+52.000). Questa tendenza positiva proseguirà nel, anno in cui la compagnia haIl network da Pisa si conferma un ponte importante verso le, con 5 rotte verso 4 Paesi: Tirana, Varsavia, Iasi, Bucarest Otopeni e il collegamento per Belgrado, ultima aggiunta della programmazione estiva con due frequenze settimanali (martedì e sabato)."Raggiungere il traguardo dei 2 milioni di passeggeri a Pisa è un risultato che ci rende estremamente orgogliosi - ha dichiarato Salvatoredi Wizz Air - Pisa è un nodo importante del nostro network nazionale; grazie alla proficua collaborazione con Toscana Aeroporti, abbiamo costruito un’offerta solida che accorcia le distanze tra la Toscana, i Balcani e l'Europa dell'Est. L'incremento della capacità di quasi il 20% per l'anno in corso è la prova tangibile della nostra volontà di investire ancora su questo territorio, garantendo ai cittadini toscani tariffe competitive e una flotta giovane ed efficiente".Nel 2025, Wizz Air ha trasportato(+8% rispetto all'anno precedente), operando da e per 26 aeroporti in totale nel paese, di cui 6 basi - Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Venezia. Con una flotta di 33 aeromobili basati nel 2026 e una quota di mercato del 14%, Wizz Air si conferma il secondo vettore in Italia, con oltre 27 milioni di posti disponibili nel 2026. Le rotte da Pisa e tutte quelle italiane sono operate