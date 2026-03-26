Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo del 2,75%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 110,29. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 97,73. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 92,55, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)