Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Performance infelice per il CABLE, che chiude la giornata del 25 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3312, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3423. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3262.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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