Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Risultato positivo per il principale indice della Borsa di Milano, che lievita dell'1,48%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44.404. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 45.576, mentre il primo supporto è stimato a 43.232.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)