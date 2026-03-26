Assogestioni, a febbraio raccolta negativa per 559 milioni di euro. Pesano i fondi monetari

La mappa mensile

(Teleborsa) - Il mercato del risparmio gestito italiano registra a febbraio 2026 una raccolta netta negativa per 559 milioni di euro. Sommando anche gennaio, la raccolta da inizio anno è negativa per 4,5 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, che mostrano un incremento del patrimonio gestito a 2.677 miliardi di euro rispetto ai 2.652 miliardi di euro del mese precedente.



Nel dettaglio, le gestioni collettive sono negative per 785 milioni di euro, con i fondi aperti che segnano -573 milioni di euro e i fondi chiusi -212 milioni di euro.



Guardando al dettaglio dei fondi aperti, i fondi di lungo termine segnano +1.220 milioni di euro. Al loro interno, si conferma la prevalenza degli azionari con 871 milioni di euro, seguiti dagli obbligazionari per 553 milioni di euro, residuali i bilanciati con 22 milioni di euro. Pesano i fondi monetari, che sono negativi per 1.793 milioni di euro.



Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta di febbraio è di 226 milioni di euro, con i retail positivi per 891 milioni di euro e gli istituzionali negativi per 664 milioni di euro.



(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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