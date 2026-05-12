Gruppo Iccrea, utile 1° trimestre scende a 454 milioni di euro. Nuovo credito per 5,3 miliardi

(Teleborsa) - Il Gruppo BCC Iccrea, il maggior gruppo bancario cooperativo italiano, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 454 milioni di euro, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo del 2025 e in aumento del 19% rispetto al trimestre precedente. In termini di ricavi, al 31 marzo il Gruppo ha riportato un margine di intermediazione di 1.409 milioni di euro (-1,5% a/a; +3,0% trim/trim) con un margine di interesse pari a 1.002 milioni di euro (-2,3% a/a; flat trim/trim). Andamento positivo per le commissioni nette pari a 374 milioni di euro (+6,5% a/a; -3,6% trim/trim).



I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 98,3 miliardi di euro (+0,4% rispetto a fine 2025; +5,3% rispetto a fine marzo 2025). Tale andamento è stato sostenuto anche dalle nuove erogazioni di credito avvenute nel corso del trimestre pari a 5,3 miliardi di euro (+17% rispetto a fine marzo 2025). L'incidenza dei crediti deteriorati si è confermata su livelli estremamente confortanti sia a livello lordo (NPL ratio lordo) al 2,6% (2,5% a fine 2025) sia a livello netto (NPL ratio netto) allo 0,6% (0,6% a fine 2025).



Le attività finanziarie totali si sono attestate a 59 miliardi di euro (57,5 miliardi a fine 2025; 56,4 miliardi a fine marzo 2025). La raccolta diretta ha raggiunto i 141,7 miliardi di euro (-1,0% rispetto a fine 2025; +2,8% rispetto a fine marzo 2025). Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta (loan to deposit ratio) si è posizionato al 69,4% (68,4% a fine 2025). Positivo anche l'andamento della raccolta indiretta salita a 80,1 miliardi di euro (+2,4% rispetto a fine 2025; +10,1% rispetto a fine marzo 2025).

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