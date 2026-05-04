Anima Holding, nel primo trimestre in crescita i ricavi (+5%) e balzo dell'utile netto normalizzato (13%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Anima Holding ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2026, che mostrano una buona tenuta della redditività operativa nonostante la fuoriuscita dei fondi gestiti su mandato di Etica SGR e la volatilità dei mercati di marzo legata all'escalation del conflitto in Medio Oriente.



La raccolta netta nel trimestre (esclusi i portafogli assicurativi di Ramo I) è risultata negativa per 5,8 miliardi di euro, di cui 5,7 miliardi riconducibili alla sola uscita del mandato Etica SGR, preannunciata al mercato da oltre un anno. Nonostante questo, il totale dei patrimoni gestiti e amministrati a fine marzo si è attestato a 203,3 miliardi (+1% rispetto ai 202,1 miliardi di marzo 2025).



Sul fronte economico, le commissioni nette di gestione sono salite a 92,1 milioni (+5%), le commissioni di incentivo sono rimaste sostanzialmente stabili a 29,3 milioni e i ricavi totali hanno raggiunto 140,6 milioni (+5%). I costi operativi ordinari si sono ridotti a 39,5 milioni (-1%), con il rapporto costi/ricavi netti sceso al 35,5%. L'utile netto consolidato si è attestato a 61,4 milioni (-14%), ma il confronto risente di un ricavo una tantum da distributore da 31,8 milioni registrato nel Q1 2025. Al netto di componenti straordinarie e ammortamenti di intangibili, l'utile netto normalizzato è cresciuto del 13% a 69,9 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 558,3 milioni (da 491,2 milioni a fine 2025).



L'AD Saverio Perissinotto ha commentato: "Chiudiamo il primo trimestre con buoni risultati reddituali ed aspettative costruttive per l'anno in corso, nonostante evidenti esternalità avverse. La diversificazione dei canali di business e l'elevata ottimizzazione operativa si sono dimostrati ancora una volta elementi vincenti".

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