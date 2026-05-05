BdM Banca, utile netto per 5,6 milioni nel primo trimestre

Oltre 400 milioni i finanziamenti a sostegno del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BdM Banca, Gruppo Mediocredito Centrale, ha approvato i risultati al 31 marzo 2026 che vedono un utile netto pari a 5,58 milioni di euro, rispetto all’utile netto di 15,02 milioni di euro al 31 marzo 2025.



Scende il Margine di interesse, pari a 53,03 milioni rispetto a 59,05 milioni al 31 marzo 2025, mentre crescono le Commissioni nette pari a 30,3 milioni in confronto ai 28,8 milioni di euro al 31 marzo 2025. Si riduce il Margine di intermediazione, pari a 84,91 milioni rispetto ai 98,10 milioni al 31 marzo 2025.



Il cost/income si attesta a 75,5% del 31 marzo 2026 rispetto a 62,7% del 31 marzo 2025.



Crescono gli Impieghi netti a clientela, con 6.265,81 milioni al 31 marzo 2026 rispetto a 6.102,89 milioni al 31 dicembre 2025. Prosegue la crescita degli impieghi al territorio con oltre 400 milioni di erogazioni a sostegno delle famiglie e delle imprese del Mezzogiorno, rispetto ai circa 334,5 milioni di marzo 2025. Sale la Raccolta totale da clientela, pari a 12.776,06 milioni al 31 marzo 2026 rispetto a 12.072,89 milioni al 31 dicembre 2025.



Stabili l’NPE ratio lordo e netto, rispettivamente al 5% e al 2,7% (4,9% e 2,8% al 31 dicembre 2025). Si confermano i coefficienti di solidità patrimoniale: Cet1/Tier1 ratio pari al 14% (rispetto a 14,47% al 31 dicembre 2025), e Total Capital ratio pari al 15,75% (rispetto a 16,39% al 31 dicembre 2025).

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