Milano
17:35
43.702
-0,71%
Nasdaq
18:20
23.770
-1,62%
Dow Jones
18:20
46.072
-0,77%
Londra
17:35
9.972
-1,33%
Francoforte
17:35
22.613
-1,50%
Giovedì 26 Marzo 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,98%
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,98%
Il CAC40 archivia la giornata a 7.769,31 punti
In breve
,
Finanza
26 marzo 2026 - 17.43
Ribasso per Parigi, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 7.769,31 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,98%
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,96%
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,80%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,30%
Argomenti trattati
Parigi
(213)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,97%
Altre notizie
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,47%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,65%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,65%
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/03/2026
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,49%
Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dello 0,04%)
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto