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Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,98%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.769,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,98%
Ribasso per Parigi, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 7.769,31 punti.
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