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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,69%

Il CAC40 chiude a 8.056,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,69%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,69% e archivia la seduta a 8.056,38 punti.
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