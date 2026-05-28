Milano 17:35
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Nasdaq 18:24
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Dow Jones 18:24
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,23%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.188,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,23%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 8.188,87 punti.
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