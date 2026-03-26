CDP capofila di un pool di banche nel finanziamento green a Whysol ION Holding

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) fa da capofila di un pool di banche nella concessione di un finanziamento green del valore di 319 milioni di euro al Gruppo Whysol Renewables, piattaforma attiva nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica.



Il contratto di finanziamento, sottoscritto tramite la controllata Whysol ION Holding, vede CDP nel ruolo di capofila di un gruppo d banche che annovera BNP Paribas Italian Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch, ING Bank – Milan branch, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit . Intesa Sanpaolo ha ricoperto anche il ruolo di banca agente, issuing bank e banca depositaria.



Il finanziamento consentirà a Whysol ION Holding di sostenere un importante piano di crescita nel Mezzogiorno, attraverso la realizzazione di 2 impianti di stoccaggio energetico a batteria (BESS) e di 4 impianti agrivoltaici in Puglia, Sardegna e Campania, per una capacità complessiva di circa 328 MW. Il progetto di sviluppo rappresenta una delle iniziative più avanzate nel panorama energetico nazionale, grazie alla combinazione di impianti agrivoltaici e sistemi di accumulo di nuova generazione, e contribuirà in modo significativo all’incremento della capacità di produzione da fonti rinnovabili.



L’operazione è pienamente conforme ai Green Loan Principles ed include inoltre la predisposizione delle garanzie necessarie per l’accesso ai diversi profili regolatori e ai meccanismi di incentivazione previsti. Gli impianti agrivoltaici beneficeranno dei meccanismi FER X ed Energy Release 2.0, gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), mentre i sistemi BESS accederanno al Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE).



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