IGD si aggiudica finanziamento secured per 165 milioni da pool banche

IGD

Intesa Sanpaolo

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

BNP Paribas

(Teleborsa) -– Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha firmato un contratto didi euro con une istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers,– Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come Agent, Security Agent e Green Loan Coordinator),e BNLIl finanziamento è a, ha una durata died è classificato comein base al "Green Financing Framework" della società. L’importo netto erogato è destinato alstipulato nel 2023, che presenta un debito residuo di circa 157 milioni, e consentirà didel Gruppo a 5,5 anni, spostando le prime significative scadenze al 2030.Il nuovo finanziamento presenta unrispetto a quello del finanziamento esistente e quindi consentirà di ridurre ulteriormente il tasso di interesse medio pagato dal Gruppo sul proprio debito.del finanziamento è prevista per la, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IGD, si è detto "orgoglioso delle operazioni messe in campo che ci hanno consentito di reperire, negli ultimi dodici mesi, nuove risorse per 1,1 miliardi di euro e che testimoniano l’apprezzamento del sistema finanziario per il nuovo corso intrapreso da IGD a partire dal 2025". "Stiamo continuando a perfezionare la struttura finanziaria del Gruppo - ha aggiunto - in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2025-2027 e siamo pronti a cogliere nuove opportunità sui mercati finanziari per migliorare ulteriormente i principali indicatori a servizio della crescita della nostra Società".