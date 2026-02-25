IGD si aggiudica finanziamento secured per 165 milioni da pool banche

(Teleborsa) - IGD
– Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha firmato un contratto di finanziamento secured per un importo pari a 165 milioni
di euro con un pool di primarie banche
e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo
– Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come Agent, Security Agent e Green Loan Coordinator), Banca Monte dei Paschi di Siena
, Banco BPM
e BNL BNP Paribas
.
Il finanziamento è a tasso variabile
, ha una durata di 6 anni
ed è classificato come green
in base al "Green Financing Framework" della società. L’importo netto erogato è destinato al rimborso integrale del finanziamento green ipotecario
stipulato nel 2023, che presenta un debito residuo di circa 157 milioni, e consentirà di allungare la durata media del debito
del Gruppo a 5,5 anni, spostando le prime significative scadenze al 2030.
Il nuovo finanziamento presenta un margine inferiore di 135 punti base
rispetto a quello del finanziamento esistente e quindi consentirà di ridurre ulteriormente il tasso di interesse medio pagato dal Gruppo sul proprio debito. L’erogazione
del finanziamento è prevista per la prima settimana di marzo 2026
.Roberto Zoia
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IGD, si è detto "orgoglioso delle operazioni messe in campo che ci hanno consentito di reperire, negli ultimi dodici mesi, nuove risorse per 1,1 miliardi di euro e che testimoniano l’apprezzamento del sistema finanziario per il nuovo corso intrapreso da IGD a partire dal 2025". "Stiamo continuando a perfezionare la struttura finanziaria del Gruppo - ha aggiunto - in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2025-2027 e siamo pronti a cogliere nuove opportunità sui mercati finanziari per migliorare ulteriormente i principali indicatori a servizio della crescita della nostra Società".