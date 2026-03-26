Milano 10:27
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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde l'1,05%, continuando la seduta a 241,3 punti.
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