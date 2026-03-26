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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Health Care
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26 marzo 2026 - 17.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 811,85 punti.
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