Francoforte: giornata depressa per Ionos
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos, che mostra un decremento del 2,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Ionos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,38%, rispetto a -4,39% del MDAX).
Lo status tecnico di Ionos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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