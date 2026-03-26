Francoforte: giornata depressa per Ionos

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Ionos , che mostra un decremento del 2,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Ionos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,38%, rispetto a -4,39% del MDAX ).





Lo status tecnico di Ionos è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 23,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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