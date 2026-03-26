Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che mostra un decremento del 2,69%.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Rheinmetall AG mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.435,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.466,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.424,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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