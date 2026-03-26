Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Retrocede la prima banca tedesca come assets, con un ribasso del 2,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,52%, rispetto a -3,9% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari tedesca ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,74, mentre il primo supporto è stimato a 25,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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