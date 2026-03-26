Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Retrocede la prima banca tedesca come assets , con un ribasso del 2,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,52%, rispetto a -3,9% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di medio periodo della banca d'affari tedesca ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,74, mentre il primo supporto è stimato a 25,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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