Milano 10:29
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Dow Jones 25-mar
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Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding
Si muove verso il basso la holding impegnata nel settore automobilistico, con una flessione del 3,03%.
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