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Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 09.50
Si muove verso il basso la
holding impegnata nel settore automobilistico
, con una flessione del 3,03%.
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