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Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: si concentrano le vendite su MTU Aero Engines
Si muove verso il basso il produttore di motori aeronautici, con una flessione del 3,00%.
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