Francoforte: si concentrano le vendite su SAP

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia software tedesca , che sta segnando un calo del 2,02%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 143,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 145,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 142,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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