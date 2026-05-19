Francoforte: spinge in avanti SAP

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia software tedesca , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 155,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 152,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 158,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```