Francoforte: balza in avanti SAP

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia software tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 147,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 149,3. Il peggioramento di SAP è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 146,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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