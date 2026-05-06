Francoforte: preme sull'acceleratore SAP

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia software tedesca , che mostra una salita bruciante del 5,65% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di SAP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 151. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 165,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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