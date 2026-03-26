Henkel acquisirà il 100% di Olaplex per 1,4 miliardi di dollari

Il marchio premium per la hair-care vola a Wall Street (+50%)

(Teleborsa) - Il gigante tedesco di beni di consumo Henkel ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di OLAPLEX , marchio premium per la cura dei capelli, a un prezzo di offerta di 2,06 dollari USA per azione; il che implica un valore totale della transazione di 1,4 miliardi.



La transazione è stata approvata all'unanimità dal Cda di OLAPLEX e Advent, azionista di controllo di OLAPLEX, si è impegnato ad approvare la transazione.



Questa acquisizione rappresenta "un'altra importante pietra miliare nel piano di crescita mirato di Henkel e amplia ulteriormente la cura dei capelli come categoria chiave all'interno della sua divisione Consumer Brands", ha dischiarato l'azienda tedesca in una nota.



OLAPLEX, che vanta una presenza globale equilibrata tra gli Stati Uniti e i principali mercati internazionali, nell'anno fiscale 2025 ha generato un fatturato di circa 370 milioni di euro.



"L'acquisizione pianificata di OLAPLEX è pienamente in linea con la strategia di Henkel di espandere il proprio portfolio attraverso operazioni di M&A strategiche e a valore aggiunto", ha dichiarato l'Ad Carsten Knobel. "Questa operazione ci permette di ampliare la nostra presenza nel settore della cura dei capelli di alta gamma. Il marchio offre interessanti opportunità di crescita e innovazione future."



OLAPLEX , dal canto suo, ha fatto sapere che la transazione rappresenta un premio di circa il 55% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì 25 marzo e un premio di circa il 45% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) delle azioni OLAPLEX nei 30 giorni di negoziazione terminati il ??25 marzo 2026.



Al momento a Wall Street, il titolo del hair-care brand guidato dall'Ad Amanda Baldwin corre al Nasdaq con un progresso di oltre il 50% a 2,00 dollari.

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