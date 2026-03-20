Novartis acquisirà farmaco per cancro al seno per 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Novartis ha fatto sapere di avere concordato l'acquisizione di un farmaco sperimentale per il cancro al seno da Synnovation Therapeutics per un valore massimo di 3 miliardi di dollari al fine di rafforzare la propria pipeline oncologica.



L'azienda farmaceutica svizzera pagherà alla società biotecnologica statunitense 2 miliardi di dollari in anticipo e fino a 1 miliardo in pagamenti al raggiungimento di determinati obiettivi per la divisione Pikavation Therapeutics, che sta sviluppando il potenziale trattamento.



L'acquisizione, il cui perfezionamento è previsto nella prima metà del 2026 previa approvazione delle autorità regolatorie, rafforza l'obiettivo di espandere il portfolio oncologico di Novartis con terapie di precisione.



Il trattamento orale è destinato a pazienti con tumore al seno HR+/HER2- ed è attualmente in fase di valutazione in uno studio di fase 1/2 per il tumore al seno e altri tumori solidi in stadio avanzato. È stato progettato per colpire i tumori risparmiando le cellule sane, un approccio che potenzialmente può tradursi "in una migliore tollerabilità e in benefici più duraturi per i pazienti", ha affermato Novartis.

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