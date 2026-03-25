Merck acquisirà Terns Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Merck , nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e Terns Pharmaceuticals , azienda oncologica in fase clinica, hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Merck acquisirà Terns per 53,00 dollari per azione in contanti, per un valore azionario di 6,7 miliardi di dollari. Ciò equivale a circa 5,7 miliardi di dollari al netto della liquidità acquisita e rappresenta un premio approssimativo del 31% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 60 giorni e del 42% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 90 giorni al 24 marzo 2026.



"L'acquisizione di Terns consolida la nostra crescente presenza in ematologia con TERN-701, un potenziale candidato di punta per il trattamento di alcuni pazienti affetti da leucemia mieloide cronica - ha dichiarato Robert Davis, CEO di Merck - Questa operazione diversifica e rafforza ulteriormente la nostra posizione in oncologia, mentre continuiamo a ricercare opportunità per ampliare il nostro portafoglio in altre aree terapeutiche".



L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Merck e Terns. In base ai termini dell'accordo di fusione, Merck, tramite una sua controllata, acquisirà tutte le azioni in circolazione di Terns. L'acquisizione è subordinata all'adesione della maggioranza degli azionisti di Terns a un'offerta pubblica di acquisto che sarà avviata da una controllata di Merck. Si prevede che l'operazione si concluda nel secondo trimestre del 2026, con un onere di circa 5,8 miliardi di dollari, pari a circa 2,35 dollari per azione, che sarà incluso nei risultati GAAP e non-GAAP del secondo trimestre e dell'intero anno 2026.

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