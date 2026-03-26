Listini statunitensi consolidano le perdite a metà seduta

(Teleborsa) - Si ampliano le perdite a metà della seduta di Wall Street
, con gli investitori ancora cauti sugli sviluppi in Medio Oriente mentre soppesano le prospettive di una de-escalation nel conflitto. Il Dow Jones
lascia sul terreno lo 0,87% a 46.025,86 punti; fa peggio l'S&P-500
, che continua la seduta a 6.510,69 punti, in calo dell'1,13%. Pessimo il Nasdaq 100
(-1,76%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100
(-1,39%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni
(-2,88%), beni industriali
(-1,80%) e informatica
(-1,73%).
Sul fronte macroeconomico
, nella settimana al 21 marzo le richieste di sussidio alla disoccupazione
sono aumentate poco meno delle attese: sono risultate pari a 210 mila unità, in aumento di 5.000 unità rispetto al dato della settimana precedente, a fronte delle 211 mila unità attese.
Sull'equity, la tedesca Henkel
ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione del 100%
di OLAPLEX
, marchio premium per la cura dei capelli, a un prezzo di offerta di 2,06 dollari USA per azione; il che implica un valore totale della transazione di 1,4 miliardi. Aria di acquisizioni anche nel settore degli alcolici, con Pernod Ricard
che, secondo fonti raggiunte da Bloomberg, starebbe valutando
una potenziale acquisizione del produttore del whisky Jack Daniel's, Brown-Forman
.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+1,68%), Chevron
(+1,65%), Apple
(+1,45%) e Verizon Communication
(+1,42%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia
, che ottiene -2,76%.
Calo deciso per Caterpillar
, che segna un -2,5%.
Sotto pressione Goldman Sachs
, con un forte ribasso del 2,49%.
Soffre Boeing
, che evidenzia una perdita del 2,36%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Diamondback Energy
(+3,58%), Thomson Reuters
(+3,51%), Palo Alto Networks
(+2,67%) e Fortinet
(+2,55%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin
, che prosegue le contrattazioni a -9,10%.
Crolla Lam Research
, con una flessione dell'8,51%.
Vendite a piene mani su Seagate Technology
, che soffre un decremento del 7,62%.
Pessima performance per Meta Platforms
, che registra un ribasso del 7,13%.