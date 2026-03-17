Credito privato, per Morgan Stanley tassi di insolvenza saliranno all'8% a causa dei progressi dell'AI

(Teleborsa) - Secondo Morgan Stanley , i tassi di insolvenza nei prestiti diretti saliranno all'8% a causa dei continui progressi dell'intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando il settore del software.



Sebbene l'innovazione dell'IA non abbia ancora avuto un impatto "sostanziale" sui fondamentali del credito privato, l'elevato livello di leva finanziaria e le imminenti scadenze nel settore del software potrebbero spingere i tassi di insolvenza verso livelli massimi mai visti dalla pandemia, ha affermato la banca di affari in una nota.



"I fondamentali del credito per i prestiti al settore software sono messi a dura prova, con i più alti livelli di leva finanziaria e i più bassi rapporti di copertura tra i principali settori", hanno scritto gli strateghi. Sebbene i tassi di insolvenza si siano moderati nei mercati dei prestiti pubblici e privati, hanno aggiunto, sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'avvento della rivoluzione dell'intelligenza artificiale.



Gli strateghi sostengono che, sebbene i rischi generali nel credito privato siano significativi, non sono sistemici e presentano un pericolo limitato di ripercussioni sul mercato in generale.

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