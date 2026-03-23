360 Capital, closing a 85 milioni di euro per fondo Poli360 2: focus sull'Italia per almeno l'80%

(Teleborsa) - 360 Capital, società europea di venture capital attiva dal 1997 e con 700 milioni di euro di asset under management, ha annunciato il closing a 85 milioni di euro di Poli360 2, il fondo di venture capital dedicato al trasferimento tecnologico con focus sull'Italia, che investe in startup deep tech in fase early stage. Il target di raccolta del fondo è di 100 milioni di euro.



Poli360 2, fondo successore di Poli360 1, investe in startup early stage ad alto contenuto tecnologico in partnership con le principali università italiane e con i centri di ricerca di eccellenza presenti sul territorio nazionale. Seguendo la stessa strategia validata e di successo di Poli360 1 - che conta oggi nel suo portfolio 20 startup tra cui Energy Dome, Isaac, Phononic Vibes, PhotonPath, Inxpect ed Equixly - il nuovo fondo Poli360 2 punta a realizzare 20-25 investimenti in startup deep tech, con un focus geografico sull'Italia per almeno l'80% e una quota fino al 20% destinata a startup europee.



Tra gli investitori figurano European Investment Fund (EIF), CDP Venture Capital, casse di previdenza, family office italiani e internazionali e numerosi corporate investor, tra cui Brembo , MBDA e Lucchini RS.



"Con Poli360 2 vogliamo contribuire a colmare il divario tra la ricerca scientifica e l'industria. Lavoriamo fianco a fianco con università, centri di ricerca e founder visionari per accompagnare startup che sviluppano tecnologie d'avanguardia nel loro percorso di crescita, fino a diventare aziende in grado di ridefinire il panorama tecnologico del prossimo decennio", dichiara Alessandro Zaccaria, Partner di 360 Capital.

Condividi

```