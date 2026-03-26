Londra: performance negativa per Standard Chartered
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario con sede a Londra, con una flessione del 2,87%.
Il trend di Standard Chartered mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Standard Chartered si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,96 sterline. Supporto stimato a 15,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 16,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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