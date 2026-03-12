Londra: scambi negativi per Standard Chartered

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario con sede a Londra , che passa di mano con un calo dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Standard Chartered ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,49 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,85, mentre il primo supporto è stimato a 16,14.



