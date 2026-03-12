Londra: scambi negativi per Standard Chartered
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario con sede a Londra, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Standard Chartered ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,49 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,85, mentre il primo supporto è stimato a 16,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```