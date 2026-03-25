Londra: scambi in positivo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo bancario con sede a Londra , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Standard Chartered più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Standard Chartered ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,37 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,67, mentre il primo supporto è stimato a 16,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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