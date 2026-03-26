Londra: rosso per SSE

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il distributore inglese di elettricità e gas , che presenta una flessione del 2,71% sui valori precedenti.



L'andamento di SSE nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo di SSE ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,45 sterline. Supporto a 24,92. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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