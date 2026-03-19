Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,63%

SSE a 4.024,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,63%
Indice SSE -0,63% a quota 4.024,23 all'apertura pomeridiana.
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