Londra: in calo SSE

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas , in flessione del 2,36% sui valori precedenti.



L'andamento di SSE nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di SSE evidenzia un declino dei corsi verso area 24,06 sterline con prima area di resistenza vista a 25,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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