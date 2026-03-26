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/ Madrid: giornata depressa per Indra
Madrid: giornata depressa per Indra
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,
In breve
26 marzo 2026 - 13.00
Rosso per la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che sta segnando un calo del 2,08%.
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