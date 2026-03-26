New York: brusca correzione per Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di microchip , che tratta in perdita del 7,66% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Micron Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Micron Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 345,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 367,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 337,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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